Севастополь, 18 марта, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на одном из полигонов города сейчас идёт учебная стрельба. Об этом он написал 18 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Глава региона уточнил, что увидел сообщения жителей Севастополя о громких звуках.

«На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно», — написал глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Развожаев поздравил жителей города с девятой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.