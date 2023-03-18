Вашингтон, 18 марта, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что утверждения о том, что президент России Владимир Путин якобы планирует вторгнуться в Европу, не выдерживают никакой критики. Об этом пишет издание The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Весь смысл того, что мы находимся там, на Украине, смехотворен», — приводит издание слова Грин.

Политик обратила внимание на то, что США платят за опосредованную войну с Россией.

«Я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», — отметила политик, уточнив, что не верит лжи, которую ей рассказывают по этому вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Грин заявила, что США должны участвовать лишь в единственной войне — войне с наркокартелями.