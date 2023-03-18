Москва, 18 марта, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Колоссальный путь прошёл Крым с момента воссоединения с Россией, полуостров преобразился в лучшую сторону. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 18 марта в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России девять лет назад на основании свободного волеизъявления крымчан на референдуме.

«За это время полуостров прошёл колоссальный путь, преобразившись в лучшую сторону и став одним из самых динамично развивающихся регионов континента», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили развитие и серьёзную модернизацию транспортной инфраструктуры Крыма, расширение и выведение на качественно новый уровень социальной сферы. Предпринимательская деятельность развивается благодаря созданию в Крыму свободной экономической зоны.

«На полуостров привлечено 276,6 млрд рублей инвестиций, введены в эксплуатацию более 5,7 тыс. объектов инфраструктуры, создано 89,4 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что главный итог девяти лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, это защищённость Крыма.