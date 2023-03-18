Великий Новгород, 18 марта, 2023, 09:24 — ИА Регнум. В Новгородской области задержали подозреваемых в участии в организованной вооружённой группе, а также в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в регионе. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 209 Уголовного кодекса России в Новгородской области были задержаны шесть лиц, причастных к деятельности вышеуказанной группы.

В ходе обысков оперативники обнаружили вещественные доказательства, которые свидетельствуют о причастности к противоправной деятельности, подозреваемые находятся под стражей.

По версии сотрудников регионального УФСБ, фигуранты уголовного дела ранее входили в состав крупной преступной группировки, действовавшей в Новгородской области вплоть до 2007 года, они занимались вымогательством, рейдерскими захватами, рэкетом, заказными убийствами.