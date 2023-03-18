Симферополь, 18 марта, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Российский флаг развёрнут на вершине Белой скалы на юге Крыма в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией. Соответствующее видео распространено министерством информации Республики Крым.

Цитата из видео Флаг России

Волонтёры развернули флаг России на вершине скалы и зажгли цветные дымовые шашки. Полуостров отмечает девятую годовщину вхождения в состав РФ по итогам референдума, который прошёл 16 марта 2014 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3790344" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Белая скала, или Ак-Кая, находится в Белогорском районе Крыма. Вертикальная белая скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу на 100 м. Высота скалы над уровнем моря 325 м.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что воссоединение полуострова Крым с Россией ознаменовало не только возвращение русских земель, но и начало нового, справедливого миропорядка.