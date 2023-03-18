Флаг России развернули на вершине Белой скалы в Крыму
Симферополь, 18 марта, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Российский флаг развёрнут на вершине Белой скалы на юге Крыма в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией. Соответствующее видео распространено министерством информации Республики Крым.
Волонтёры развернули флаг России на вершине скалы и зажгли цветные дымовые шашки. Полуостров отмечает девятую годовщину вхождения в состав РФ по итогам референдума, который прошёл 16 марта 2014 года.
Белая скала, или Ак-Кая, находится в Белогорском районе Крыма. Вертикальная белая скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу на 100 м. Высота скалы над уровнем моря 325 м.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что воссоединение полуострова Крым с Россией ознаменовало не только возвращение русских земель, но и начало нового, справедливого миропорядка.