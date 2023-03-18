Пушилин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Пушилин: воссоединение Крыма с Россией свершилось благодаря единству и силе духа людей
Донецк, 18 марта, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поздравил крымчан и всех жителей России с девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Он напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой.
Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов России, отметил он.
«Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм», — написал он в телеграм-канале.
Врио главы ДНР выразил уверенность, что в составе многонациональной России «наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня».
Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что главный итог девяти лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, это защищённость Крыма.
Накануне, 17 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией.