Донецк, 18 марта, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поздравил крымчан и всех жителей России с девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой.

Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов России, отметил он.

«Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм», — написал он в телеграм-канале.

Врио главы ДНР выразил уверенность, что в составе многонациональной России «наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня».

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что главный итог девяти лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, это защищённость Крыма.

Накануне, 17 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией.