Братислава, 18 марта, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Вашингтон толкает Украину на провокации в отношении Крыма, поскольку хочет использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Чёрного моря. Об этом заявил председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам политика, для Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы забрать у России Крым, поскольку Вашингтон хочет построить на полуострове свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Чёрного моря.

«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», — приводит РИА Новости слова Чарногурского.

Он также добавил, что Запад использует Украину, пытаясь забрать Крым у России.

Политик высказал мнение о том, что, потерпев поражение на Украине, США больше не будут пытаться забрать полуостров у России.

Он также напомнил, что в западных странах чаще стали слышны голоса экспертов, которые напоминают, что Крым всегда был российским, российским и останется.

«Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять», — добавил политик.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину объединения с Россией. В этот день в 2014 году по итогам референдума был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.