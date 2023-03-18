Симферополь, 18 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Воссоединение полуострова Крым с Россией стало не только символом возвращения русских земель, но и появления нового, справедливого миропорядка. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил 18 марта в своём телеграм-канале.

Макс Ветров/РИА Новости Сергей Аксёнов

Девять лет назад, 18 марта 2014 года, Республика Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся двумя днями ранее.

«Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении», — написал Аксёнов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что в 2014 году крымчане проявили мудрость, не поддержав силы, которые захватили власть на Украине. Жители полуострова творили историю, они сделали выбор не только за себя, но и за своих потомков.

«Перед нами — широчайшие перспективы для дальнейшего развития, впереди — новые достижения», — написал Константинов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал решение крымчан восстановлением исторической справедливости. Люди сами выбрали своё будущее, и день возвращения Крыма и Севастополя в состав России, отметил он, стал началом отсчета новейшей истории страны.