Пекин, 18 марта, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Значимость дружбы России и Китая в текущей сложной и неспокойной международной обстановке становится еще более заметной, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Владимир Путин

Отмечается, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию ещё больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, что также привнесёт больше уверенности международному сообществу.

«Это будет визит мира, дружбы и сотрудничества», — пишет издание.

Уточняется, что на фоне эскалации кризиса и усиления геополитической напряженности визит Си Цзиньпина привлёк особое внимание международного сообщества.

Особое внимание в ходе предстоящего визита председателя КНР будет уделяется дальнейшему продвижению постоянного развития отношений Москвы и Пекина на высоком уровне, подчеркнуло издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин посетит с визитом Москву 20–22 марта. В Кремле заявили, что лидеры обсудят актуальные вопросы отношений двух стран и подпишут ряд двусторонних документов.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву им и Владимиром Путиным будут подписаны десять документов, в том числе два совместных заявления.