Севастополь, 18 марта, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил жителей города с девятой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом он написал 18 марта в своём телеграм-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Михаил Развожаев

«Севастополь и Крым в 2014 году показали: смелость города берет. В мировой истории это уникальный случай восстановления справедливости. Люди сами выбрали свое будущее, и наш президент Владимир Владимирович Путин услышал глас народа», — отметил глава региона, напомнив, что жители шли на референдум, чтобы отстоять свое право говорить на родном языке, а также чтобы отстоять право на жизнь и будущее своих детей, чтобы нацизм никогда не поднимал голову на русской земле.

Развожаев обратил внимание на то, что день возвращения Крыма и Севастополя в Россию стал началом отсчета новейшей истории страны.

«Истории, в которой Россия — снова великая держава, способная защищать своих людей, где бы они ни находились и какую бы цену ни пришлось заплатить за свободу», — уточнил глава региона, добавив, что за девять лет было сделано очень много.

Так, была снята энергоблокада благодаря построенной Балаклавской ТЭС, был возведён водозабор на реке Бельбек, было запущено обновлённое железнодорожное сообщение, введена в эксплуатацию автотрасса «Таврида», сейчас завершается строительство последнего, восьмого этапа этой автодороги.

Развожаев также отметил, что в Севастополе было построено более 500 км дорог, благоустроено 65 скверов и парков, возведены десятки социальных объектов.

«Если на конец 2014 года в Севастополе было всего 16 316 светоточек, то сейчас их больше 41 тысячи», — уточнил он.

«Наши совместные достижения можно перечислять долго. Главный итог прошедших девяти лет — мы защищены. Сегодня Севастополь со всей страной отстаивает будущее России и вместе мы победим!» — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину объединения с Россией. В этот день в 2014 году по итогам референдума был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин поручил проработать развитие транспортной инфраструктуры в Крыму, а также системно заниматься вопросом водоснабжения Крыма.

По его словам, в Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций почти 450 млрд рублей, в Севастополе — ещё около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей.