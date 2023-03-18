Киев, 18 марта, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Суд в Киеве отказал американской компании SpaceX в удовлетворении иска к украинскому ООО «Старлинк», в котором компания из США требовала прекратить действие торговой марки предприятия с Украины. Об этом 18 марта пишет украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По информации агентства, украинская компания «Старлинк» выиграла суд у компании Илона Маска.

Уточняется, что осенью прошлого года американская компания SpaceX подала иск к ООО «Старлинк» и «Укрпатент», потребовав досрочного прекращения действия украинской торговой марки «Старлинк».

Отмечается, что 2 марта Киевский хозяйственный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска американской компании.

По информации журналистов, в суде было установлено, что украинское предприятие «Старлинк», которое предоставляет IT-услуги, осуществляет свою деятельность более 12 лет, заявка на его регистрацию была подана весной 2010 года, а знак был зарегистрирован в феврале 2011 года. При этом американская компания Starlink была основана в 2015 году. На Украине SpaceX предоставила на регистрацию бренд Starlink в 2020 году, а права на него были получены в августе 2022 года. Дочерняя компания Starlink на Украине носит название ООО «Старлинк Юкрейн».