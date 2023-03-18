Москва, 24 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Известные российские барды Татьяна и Сергей Никитины, знаменитые исполнением таких песен как «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также «Александра, Александра» из оскароносной картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», попытались оправдаться за участие в фестивале «Возраст счастья», который собирает деньги на Украину.

Кадр из видео Татьяна и Сергей Никитины

На своём сайте музыканты опубликовали обращение к поклонникам, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это артисты решили отказаться от участия в том самом фестивале «Возраст счастья», ранее анонсированном бежавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой. В афише также среди участников были указаны жалеющая террористов Манижа и оправдывающая убийства детей в Донбассе поэтесса Вера Полозкова.

«21 апреля мы написали официальное письмо устроителям этого фестиваля и попросили убрать наши имена из афиши. Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим», — заявили Сергей и Татьяна.

По словам музыкантов, они никогда не пели «в угоду политике», держали спину прямо в любых ситуациях и ценили порядочность, уважение к человеку, честность. Они также отметили, что считают русский язык и Россию своим Отечеством.

Также Никитины объяснили поклонникам свой отъезд из России после начала СВО. По словам пары, их единственный сын переехал в США ещё в 1990-х и с тех пор живёт там вместе с семьёй, поэтому они частые гости в Америке.

Примечательно, что оправдания музыкантов появились в Сети как раз после того, как главный автор их творчества — писательница Юнна Мориц в беседе с ИА Регнум заявила о намерении запретить Никитиным исполнять пести её авторства. А ведь это едва ли не самые известные хиты бардов: «Большой секрет для маленькой компании» «Ёжик с дырочкой», «Собака бывает кусачей»).

И хотя от участия в проукраинском фестивале барды Никитины спешно отказалсь, в Сети сохранились записанные ими же ролики в поддержку другого проукраинского движения, признанного в РФ иностранным агентом «Настоящей России». Создателем этой организации является внесённый в перечень террористов и экстремистов, объявленный в розыск, и признанный иноагентом Борис Акунин. В этих видеороликах Никитины рассказывают о том, как помочь «жертвам ужасной войны» и призывают присоединиться к организации Акунина, которая создавалась целенаправленно для сбора средств Украине.

На просьбу ИА Регнум прокомментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО, Сергей Никитин ответил отказом, заявив о нежелании общаться на эти темы с журналистами.