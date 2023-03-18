Москва, 18 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Власти Индонезии ищут возможности, чтобы гарантировать российским авиакомпаниям отсутствие риска ареста самолётов при запуске прямых рейсов. Об этом сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Файед Эль-Гезири/РИА Новости Джакарта

По его словам, российским перевозчикам нужны гарантии, что самолёт не будет конфискован при прибытии в Индонезию. Власти страны заинтересованы в полётах российских компаний в Индонезию.

«Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию», — сказал РИА Новости Морато Таварес.

Индонезийская сторона поддерживает контакты с рядом российских авиалиний, в том числе с «Аэрофлотом» и Nordwind. Авиакомпании хотят совершать полёты в основном на Бали, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, власти индонезийского острова Бали запланировали проведение кампании, призванной заставить туристов уважать местные обычаи. В частности, иностранных гостей попросят скромнее одеваться и следить за поведением.