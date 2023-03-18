Мелитополь, 18 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Несколько взрывов произошло ночью 18 марта в городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Он уточнил, что взрывы начались примерно в 04:15 по местному времени (05:15 мск). Жители насчитали не менее четырёх взрывов, их слышали во всех частях города.

Предположительно, ракеты поразили объекты, которые ВСУ используют для ведения военных действий. В их числе — объект общественного питания, где располагались украинские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении в районе сёл Доброволье и Преображенка.