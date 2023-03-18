Владивосток, 18 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис приехал во Владивосток, чтобы посмотреть этот город. Об этом 18 марта пишет РИА Новости.

Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток

По информации агентства, во Владивостоке у Лабутиса официальных встреч не планируется, он прибыл как частное лицо.

Отмечается, что дипломат не стал отвечать на вопрос о том, приехал ли он в город в статусе советника посольства Литвы. Также он уклонился от ответа на вопрос о том, что в городе он хотел был увидеть в первую очередь, ответив, что сначала хотел бы заселиться.

Журналисты сообщают, что во Владивостоке Лабутиса встретили приморские активисты, которые выразили своё отношение к политике этой прибалтийской страны, а также к поставкам Литвой оружия Киеву.

На вопрос журналистов о том, как он относится к высказываниям встречавших его активистов, литовский дипломат ответил, что у каждого человека есть право выражать своё мнение.

Как передавало ИА REGNUM, государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») временно прекратило приём бандеролей и посылок в Россию.