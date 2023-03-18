Москва, 18 марта, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах запечатлена работа САУ 2С5 «Гиацинт-С» по окопам ВСУ. Военные ВС России обнаружили украинские позиции и лёгкую колесную технику с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа САУ «Гиацинт-С» в зоне СВО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.

Боевые задачи выполняют военные, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.