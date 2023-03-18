Пекин, 18 марта, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Китай не имеет ключа к разрешению конфликта на Украине, но тем не менее будет пытаться создать коммуникационный мост между Киевом и Москвой. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Ключ к решению украинского кризиса находится не в руках Китая, а в руках США и стран Запада», — отмечается в материале.

Авторы статьи называют Китай одной из немногих держав, способных «построить коммуникационный мост между Россией и Украиной», и подчёркивают важность этой возможности в контексте тупика в отношениях между странами.

В материале также обратили внимание на вовлечённость США и стран Запада в этот конфликт, а также на их действия, свидетельствующие о намерении создавать проблемы вместо того, чтобы прилагать усилия для достижения мира и налаживания переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай готов сыграть активную роль в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой, заявил 18 марта постоянный представитель КНР в Организации Объединённых Наций Гэн Шуан. Он уверен в необходимости продолжать попытки разрешить противостояние дипломатическим путём.