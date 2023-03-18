Москва, 18 марта, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Решение о судьбе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике отдано на усмотрение президента Украины Владимира Зеленского потому, что он уделяет развитию событий по этой ситуации особое внимание. Об этом заявил URA. RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

«Это не просто город, который имеет значение. Это то же самое, что Ленинград для Гитлера», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в США перестали предпринимать попытки повлиять на эту ситуацию и отдали разрешение этого вопроса полностью Зеленскому. Дандыкин считает, что удержание города приводит к «чудовищным потерям, которые несут укровойска».

«Уже больше половины города за нами, соответственно моральный ущерб будет нанесён очень огромный», — также сказал ветеран боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск. За этот вариант проголосовали все члены ставки командования.