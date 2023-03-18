Авдеевка, ДНР, 18 марта, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО RM-70 производства Чехословакии на авдеевском направлении.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

На опубликованном Минобороны РФ видео показывают стоящую в поле ракетную систему залпового огня RM-70 ВСУ, в которую молниеносно попадает российский «Ланцет» и взрывает технику противника.

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Расчетами БПЛА РСЗО была обнаружена на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ланцет» оказался убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS, используемых ВСУ. Такое заключение сделал обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.