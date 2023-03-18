Москва, 18 марта, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении экипажами Т-80 группы диверсантов киевской армии на передовых позициях в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что для поддержки мотострелковых подразделений экипажи танков Т-80 нанесли мощный огневой удар по переднему краю обороны ВСУ. В первую очередь наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника.

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Экипажи двух танков получили задание уничтожить диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону российских позиций. Цель была отработана и уничтожена. Танки после успешной операции убыли в район ожидания.

«Работаем с большим пониманием ответственности и того, что мы здесь делаем, для чего мы здесь. Наши деды на Т-34 разбили «Тигры», а мы на Т-80 разобьем «Леопарды», — сказал командир танка Т-80 с позывным Кадет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области вели разведку диверсанты из украинской армии. Их обнаружили ВС РФ и уничтожили в результате обстрела.