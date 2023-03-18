Запорожье, Запорожская область, 18 марта, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Атака военных украинской армии была отражена на запорожском направлении. Противнику не дали продвинуться в районе сёл Доброволье и Преображенка, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

7th Army Training Command ВСУ

Прорваться пыталась 65-я механизированная бригада ВСУ, атака шла со стороны села Новоданиловка.

«Экипажем вертолета Ка-52 с применением средств авиационного поражения была уничтожена боевая машина пехоты, минометным огнем — живая сила противника», — сказал Гордеев.

После этого попытки ВСУ атаковать были прерваны.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор со стороны российских войск и понесла потери в районе города Васильевки Запорожской области, ранее рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.