Донецк, 19 марта, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается под натиском российских военных практически по всем направлениям. Попытка атаки киевских сил отражена в населённых пунктах Масютовка и Гряниковка Харьковской области: состав 14-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии был отброшен на ранее занимаемые позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Под Артёмовском Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже около 11 000 человек. По оценке разведчика Вооруженных сил США Тони Шаффера, Киев плохо управляет своими войсками и ресурсами в Бахмуте (украинское название Артёмовска), они не смогут успешно обороняться. Тем не менее, украинский президент Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать солдат в бахмутский котел. Эксперт считает, что после бегства из города ВСУ начнут отступать до Днепра. Ещё один прогноз обнародовал в своём YouTube-канале офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер: «Страх погибнуть от рук своих же военных приведёт Зеленского к бегству за границу». По его словам, украинский президент проигрывает и если останется на Украине его ожидает незавидный конец.

Тем временем, Минобороны РФ 18 марта обнародовало видеокадры того, как экипажи танков Т-80 ЗВО уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону российских позиций. «Наши деды на Т-34 разбили «Тигры», а мы на Т-80 разобьем «Леопарды»…», — заверил командир танка Т-80 с позывным «Кадет».

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