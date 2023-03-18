Пекин, 18 марта, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Отношения Китая и России успешно складываются на протяжении нескольких десятков лет. Стороны нашли способ взаимодействия как крупные державы со стратегическим взаимным доверием и добрососедской дружбой. Их отношения никогда не нацелены на третью сторону. Об этом сказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью Global Times 18 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

По мнению дипломата, чем более неспокоен мир, тем более устойчиво должны развиваться китайско-российские отношения.

«В российско-китайские отношения не вмешивается третья сторона, а тем более принуждает третья сторона. Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия всегда твёрдо поддерживали международную систему ООН», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Посол добавил, что отношения между Россией и Китаем не допускают давления, а также вмешательства третьих стран. Независимо от того, как изменится международная ситуация, китайско-российское партнерство неизбежно будет продвигаться вперед на более высоком уровне.

Издание сообщает, что предстоящий визит 20 марта председателя КНР Си Цзиньпина в Россию ещё больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между государствами.

Лидеры России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, проводили деловые встречи и переговоры 40 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву он и Владимир Путин планируют подписать десять документов в том числе два совместных заявления.