Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Метрополитен-опера должна будет выплатить более 200 тыс. долларов оперной певице Анне Нетребко за 13 выступлений, отменённых в 2022 году. Решение о компенсации принял суд Нью-Йорка, сообщила газета The New York Times.

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

«Метрополитен-опера должна выплатить Нетребко компенсацию за 13 отмененных выступлений», — говорится в решении суда.

Инстанция постановила, что у Анны Нетребко было право оставаться сторонницей президента РФ Владимира Путина и не отказываться от его поддержки, как того требовали в Метрополитен-опере. Отказ нью-йоркского оперного театра платить российской певице судья назвал неправомерным.

Руководству оперы также указали на то, что Нетребко обязаны были заплатить вне зависимости от того, состоялись её концерты или нет. Однако 400 тыс. долларов, которые певица считала необходимым взыскать, она не получит, так как это не прописано в договоре. Нетребко также придётся выплатить 30 тыс. долларов штрафа за оскорбления тех, кто её критиковал.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетребко после начала военной спецоперации сначала отказалась осудить действия российских властей, но затем, после того, как некоторые контракты с нею были разорваны, выполнила это условие. Тем не менее после «антивоенных» заявлений певицы договоры на проведение её концертов не были возобновлены.