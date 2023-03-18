Сантьяго, 18 марта, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Участников кругосветной экспедиции «По пути великих российских мореплавателей» эвакуировали в Чили из-за поломки тримарана, на котором они совершают кругосветное путешествие. Об этом исследователи написали в телеграм-канале экспедиции.

Телеграм-канал «Кругосветка на тримаране» Тримаран

Экипаж тримарана ночью 16 марта экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной и рассказал, что у их судна сломалось рулевое управление. Тримаран потерял контроль.

Срочно была организована спасательная операция с участием чилийского флота с острова Пасхи. Они передали информацию о ЧП экипажу корабля, который двигался в сторону Чили.

«Команда экспедиции эвакуирована на бразильский корабль. Тримаран буксируется за судном», — сообщают мореплаватели.

Организатор проекта — Томское отделение Русского географического общества.

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