Москва, 18 марта, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым внести ясность по вопросу стоимости американского беспилотника MQ-9 Reaper, который утонул в Чёрном море во время полёта в сторону Крыма.

Mid.ru Мария Захарова

«Так сколько же стоил беспилотник? Хотя бы на этот несложный вопрос американские официальные лица могут ответить?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Поводом для её высказывания стала разная информация о цене дрона. Так, ранее называлась сумма в 55-60 млн долларов, но Тайвань в 2022 году заплатил за покупку четырёх БПЛА MQ-9B 555 один миллион долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические беспилотники США Global Hawk стали летать другими маршрутами после инцидента с летательным аппаратом MQ-9 Reaper в Чёрном море. БПЛА утонул утром 14 марта из-за резкого маневрирования после встречи с российскими истребителями Су-27.