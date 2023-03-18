Вашингтон, 18 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Зрители телеканала MSNBC предложили поставлять Украине больше консервированных помидоров после того, как жена президента страны Владимира Зеленского Елена пересказала украинскую байку о российском дроне, якобы сбитом банкой с помидорами.

President.gov.ua Елена Зеленская

По её словам, жительница Украины увидев беспилотник, «схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и сбила этой банкой дрон».

«У Зеленского все в порядке с поставками кокаина?» — поинтересовался, комментируя её слова, зритель MSNBC Alan Buzby.

«Забудьте про «Абрамсы». Больше консервированных помидоров для Украины!» — призвал Willie.

Cash Nixon предположил, что женщина, о которой идёт речь, «была связана с «призраком Киева» — мифическим пилотом, о котором ранее писали СМИ Украины. Bob Bobsen признался, что испытал испанский стыд, глядя, как смеются над этой шуткой Зеленская и телеведущие. Он удивился, что кто-то верит «в этот бред».

Пользователи также вспомнили про полученные Украиной 130 млрд долларов и о платье Зеленской стоимостью 5 тыс. долларов, купленном «за счёт американских налогоплательщиков».

Как сообщало ИА REGNUM, рассказанный женой Зеленского фейк о дроне и банке консервированных помидоров был популярен на Украине и давно развенчан. Тем не менее первая леди Украины пересказала его 17 марта в эфире американского телеканала MSNBC.