Купянск, Украина, 18 марта, 2023, 06:00 — ИА Регнум. На купянском направлении сорваны ротации украинских военных подразделений. О спецоперации рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Помимо сорванной переброски резервов и двух ротаций подразделений ВСУ, на восточной окраине Стельмаховки танковыми ударами были уничтожены две боевые машины пехоты киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области мотострелковые подразделения ВС РФ отбили попытку атаки киевских военных.