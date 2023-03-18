Харьков, Украина, 18 марта, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В Харьковской области мотострелковые подразделения ВС РФ отбили попытку атаки киевских военных. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В районе населённых пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии пытался атаковать российские позиции.

«При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, он был отброшен на ранее занимаемые позиции», — сказал Половодов.

Как сообщало ИА REGNUM, дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» начнёт работу в зоне спецоперации уже в апреле.