Запорожская область, 18 марта, 2023, 05:41 — ИА Регнум. В Запорожской области вели разведку диверсанты из украинской армии. Их обнаружили и уничтожили в результате обстрела, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Соответствующую операцию 17 марта успешно провели российские артиллеристы 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады.

«Средствами разведки вскрыты и огнём артиллерии уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника», — отметил Половодов.

Диверсанты были обнаружены возле посёлка Розовка и села Новосёловское в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 110 военных ВСУ. В том числе на купянскком направлении уничтожено свыше 40 украинских военных и техника.