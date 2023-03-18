Вашингтон, 18 марта, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Международный валютный фонд теперь будет руководствоваться новыми правилами предоставления кредитов, предусматривающими особые условия для оформления займов некоторым странам. Под формулировки о странах-претендентах на большие выплаты подходит Украина, сообщило Bloomberg.

Rusnow.ru МВФ

«Международный валютный фонд утвердил изменения в своих правилах кредитования, что позволит ему помогать странам, столкнувшимся с исключительно высокой неопределенностью», — говорится в статье.

Предполагается, что такая корректировка «откроет путь» для поддержки Украины суммой примерно в 15 млрд долларов. При выборе стран — претендентов на займы на особых условиях теперь будут в том числе учитываться «внешние потрясения, которые находятся вне контроля властей страны и сферы возможностей их экономической политики».

В МВФ обещают тщательно проанализировать возможность осуществить эту программу и сопоставить её с юридическими и политическими требованиями по кредитованию на фоне больших рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад требует от руководства Международного валютного фонда до конца марта 2023 года предоставить Украине кредиты. С таким настоятельным призывом реализовать программу фонда на Украине 23 февраля обратились страны «Группы семи» (G7).