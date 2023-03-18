Москва, 18 марта, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» начнёт работу в зоне спецоперации уже в апреле. Об этом ТАСС сообщили создатели в конструкторском бюро «Око».

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Добровольцы организовали конструкторское бюро, специализирующееся на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотников.

По словам конструкторов, уже собрано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82».

Стоимость одного БПЛА — порядка 110 тыс. рублей. Он может модернизироваться.

«Привет-82» может применяться в контрбатарейной борьбе. Дальность полёта дрона — до 30 км, скорость полета — до 140 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник «Ланцет» российского производства оказался убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS, используемых ВСУ.