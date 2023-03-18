Штат Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Киевские власти выступают за длительное продление черноморской зерновой сделки, а также за увеличение количества портов-участников. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

ShamrockUA Сергей Кислица

Постпред сказал, что сделку нужно продлить после сроков её истечения 18 марта, на не менее 120 дней, либо на неограниченное время.

«Охват сделки должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева», — добавил Сергей Кислица.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании сказал, что беднейшие страны мира в рамках «продуктовой сделки» получили всего около 3% зерна.