Вашингтон, 18 марта, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Золотые клюшки для гольфа, дорогие мечи, кинжалы, картину и вазу получил экс-президент США Дональд Трамп, когда являлся главой государства, уверены в Конгрессе страны. В том, что политик скрывал эти дары, его уличили представители Демократической партии, члены комитета по надзору палаты представителей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американских демократов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев, в их числе золотые клюшки для гольфа от премьера Японии, мечи и кинжалы от наследного принца Саудовской Аравии и портрет от президента Сальвадора», — говорится в тексте.

Депутаты напомнили об установленном в США нормативе по стоимости получаемых госслужащими подарков и подчеркнули, что принимаемые Трампом дары были дороже. По правилам, эти вещи экс-президент должен был передавать в собственность государства, но он присвоил их себе, утверждают представители Демократической партии.

Отмечается, что такое происходило часто и некоторые подарки были очень дорогими. В том числе золотые клюшки для гольфа стоили почти 4 тыс. долларов, мечи из Саудовской Аравии — около 9 тыс. долларов, ваза из Индии — 8,5 тыс. долларов. Конгрессмены заявили, что общая стоимость полученных Трампом незаконно подарков составил 250 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп снова баллотируется в президенты США. Выборы главы государства состоятся в 2024 году.