Москва, 18 марта, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Родителям рождённых за границей детей могут разрешить дать ребёнку гражданство РФ при определённых условиях. Соответствующий законопроект внесён в Государственную думу России уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщили РИА Новости.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Для этого на момент рождения ребёнка один из родителей должен являться гражданином России, следует из предлагаемых поправок. Решение о даче гражданства в таком случае может приниматься вне зависимости от места рождения детей. Второй родитель при этом может быть иностранным гражданином.

«Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребёнка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После принятия поправок не потребуется письменное и нотариально заверенное разрешение второго родителя на то, чтобы ребёнок стал гражданином РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства иностранцам, поступившим на военную службу в ВС РФ по контракту.