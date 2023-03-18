Москва, 18 марта, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные комплексы в ходе спецоперации показали возможность сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, поставляемые США киевской армии. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Gov.by ЗРК «ТРИО»

Управляемые ракеты российских ЗРК используются для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов противника.

«Есть случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — рассказал Мураховский.

По словам военного эксперта, снаряды гаубиц являются непростой целью для расчетов ЗРК из-за своих малых размеров.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник «Ланцет» российского производства оказался убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS, используемых ВСУ.