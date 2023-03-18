ДНР, 18 марта, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Из-за дефицита современного оружия солдаты ВСУ используют в Артёмовске пулемёт «Максим», который выпускался в Германии с 1908 года и применялся в Первую мировую войну. Об этом написала британская Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Один из бойцов ВСУ рассказал, что считает пулемёт «Максим» «грозным оружием».

Журналисты отметили, что данный вид оружия относится к колониальной эпохе. Уже к началу Второй мировой войны пулемёт MG 08 был признан устаревшим.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что украинские военные с июля 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток». На боезарядах в ДНР подорвались свыше 90 человек, один погиб.