Москва, 18 марта, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и директор департамента регионального развития российского правительства Василий Анохин в ходе рабочей встречи обсудили предложение, сделанное последнему, взять на себя обязанности главы Смоленской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Анохин выразил согласие, и 17 марта указ президента о назначении Василия Анохина врио губернатора Смоленской области был опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что новый глава хорошо знаком с регионом, в котором ему предстоит работать. Василий Анохин жил на Смоленщине, создал здесь семью.

Помимо этого в указе говорится об отставке по собственному желанию действующего губернатора Алексея Островского.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.