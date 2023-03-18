Кишинёв, 18 марта, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что нейтралитет не защищает страну, а значит, необходимо укреплять обороноспособность.

European People's Party Майя Санду

«Мы не можем отказаться от нейтралитета, он закреплён в Конституции. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает. Мы осознаём все риски и должны укреплять свою обороноспособность», — сказала Санду 17 марта, выступая на общественном телеканале Moldova1.

Как сообщало ИА REGNUM, Санду обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в республике. Она потребовала от всех госучреждений «бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан».

Протесты в Молдавии нарастают.