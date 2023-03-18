Штат Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа попытался на заседании Совета Безопасности ООН пояснить, что выступления представителей Косова в СБ правомочны, в отличие от выступлений представителей Донецкой Народной Республики. В итоге он не смог ответить на вопрос российского коллеги Василия Небензи о том, является ли Косово признанной ООН территорией.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Конфликтная ситуации возникла после того, как омбудсмену ДНР Дарье Морозовой не дали выступить с докладом.

Небензя уличил присутствующих в «мелочной нечистоплотной игре», напомнив о том, что СБ регулярно приглашает выступать на заседаниях представителей Косово, что является нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

«Произошедшее с Дарьей Морозовой — это повод для нас задуматься о том, как мы будем рассматривать запросы от коллег на счёт бриферов в будущем. Американская коллега сказала, что выслушивать докладчиков от непризнанных территорий недопустимо и является нарушением резолюций. Будем учитывать принципиальную позицию наших американских коллег по этому поводу», — сказал Василий Небензя.

Ферит Ходжа эмоционально отреагировал, сказав, что у Косово и ДНР нет ничего общего и сравнению они не подлежат.

В ответ Небензя задал вопрос: «Считаете Косово признанной ООН территорией?»

Постпред Албании не смог ответить коллеге.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарье Морозовой не дали представить на заседании Совета Безопасности ООН данные о количестве мирных жителей, убитых в регионе в результате атак ВСУ до того, как Россия начала спецоперацию.