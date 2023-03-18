Берлин, 18 марта, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Многочисленные санкции не остановили продажу на территории Польши огурцов, томатов и других овощей, привезённых из России. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

Огурцы

В Германии удивлены этим фактом в свете масштабных антироссийских санкций. Подчёркивается, что продажа осуществляется легально, со всеми необходимыми разрешительными документами. Кроме того, привезённые из России овощи стоят дешевле выращенных в Европе.

«ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за её спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешёвые российские овощи. Что это значит?» — говорится в статье. В том числе огурцы и помидоры из РФ были замечены на оптовом рынке в Бронише, туда их привозят десятки фур.

Проблему подняли в Германии в контексте роста цен на продукты питания в ФРГ. Это стало следствием увеличения стоимости электроэнергии, нехватки поставок и ценовых войн между производителями и дистрибьютерами, отметило издание

Как сообщало ИА REGNUM, чем дольше действуют санкции против России, тем заметнее раскол внутри Европы, заявил 12 марта обозреватель Spiegel Маркус Беккер. Он констатировал появление «трещин» на «европейском фронте».