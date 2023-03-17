Брюссель, 18 марта, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Китай готов сыграть активную роль в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Об этом заявил постоянный представитель КНР в Организации Объединённых Наций Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности 17 марта.

Fmprc.gov.cn Гэн Шуан

Он уверен в необходимости продолжать попытки разрешить противостояние дипломатическим путём. Для этого нужно предпринимать усилия, и в Китае к этому готовы, отметил Гэн Шуан.

Представитель КНР подчеркнул что поставки вооружений Киеву не помогут достичь мира, и в Китае готовы попытаться донести эту мысль до международного сообщества.

«По украинской проблеме мы всегда выступаем за мир, диалог и человечность. Мы будем продолжать работать с международным сообществом с тем, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ в ООН Небензя заявил на заседании Совета Безопасности об активной вовлечённости западных стран в конфликт между Киевом и Москвой. В том числе об этом свидетельствует прямое участие в этом конфликте военных специалистов, подчеркнул он.