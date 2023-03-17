Вашингтон, 18 марта, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 17 марта поговорили по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главкомом ВС Валерием Залужным, главой офиса президента Андреем Ермаком, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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В заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома говорится, что стороны обсудили «неизменную поддержку США ВС Украины», обменялись информацией о ходе военных действий.

По окончании разговора, к которому уже в конце присоединился Зеленский, украинские представители «выразили признательность за постоянную помощь США в сфере безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем.