Брюссель, 18 марта, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Страны Запада должны будут за 60 дней, на которые продлено действие зерновой сделки, принять меры по обеспечению беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции из России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Russiaun.ru Василий Небензя

Из-под санкций должна быть выведена вся цепочка операций в этой сфере, подчеркнул он. От ООН Небензя ждёт содействия в этом вопросе.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца», — сказал постпред РФ в ООН.

Он пояснил, что Украина и Турция уже официально уведомлены о том, что в России не возражают против продления действия зерновой сделки. Но дальнейшие шаги РФ в этом вопросе будут зависеть от того, как будут решаться проблемы с наличием препятствий для осуществления экспорта российской сельхозпродукции, подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявил, что беднейшие страны мира в рамках «продуктовой сделки» получили всего около 3% зерна. К выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы есть много вопросов, сказал постпред РФ в ООН.