В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава ОВА Лысак сообщил, что в Новомосковске получил повреждения объект критической инфраструктуры
Украина, 18 марта, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении после серии взрывов инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области Украины.
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Взрыв
«Объект критической инфраструктуры получил серьёзные повреждения», — написал Лысак в телеграм-канале.
Какой объект повреждён, не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новомосковске Днепропетровской области Украины в ночь на 18 марта были слышны серии взрывов.