Украина, 18 марта, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении после серии взрывов инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области Украины.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

«Объект критической инфраструктуры получил серьёзные повреждения», — написал Лысак в телеграм-канале.

Какой объект повреждён, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новомосковске Днепропетровской области Украины в ночь на 18 марта были слышны серии взрывов.