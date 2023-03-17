Донецк, 18 марта, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН заявила, что украинские военные с июля 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток». На боезарядах в ДНР подорвались свыше 90 человек, один погиб.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

Доклад опубликован на сайте уполномоченного по правам человека ДНР. На самом заседании Совбеза ООН ей слово не предоставили.

Морозова сообщила, что из зарегистрированных более 90 случаев подрыва мирных жителей, пострадали девять детей. У многих диагностирована травматическая ампутация конечностей.

Также омбудсмен рассказала, что разрушены около 23 тыс. частных и 5 тыс. многоквартирных домов, отдельные населенные пункты фактически были стёрты с лица земли.

«В ООН, МККК и ЮНИСЕФ направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало», — написала в заключении Дарья Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашённая на заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова не смогла выступить из-за протеста со стороны представителя США. Западные страны поддержали нежелание американцев заслушать доклад омбудсмена.