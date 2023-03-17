Донецк, 18 марта, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Уполномоченному по правам человека в Донецкой Народной Республик Дарье Морозовой не дали представить на заседании Совета Безопасности ООН данные о количестве мирных жителей, убитых в регионе в результате атак ВСУ до того, как Россия начала спецоперацию. Она собиралась рассказать в своём докладе о гибели 4374 жителей региона до 24 февраля 2022 года.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

В том числе до начала СВО из-за украинской агрессии скончался 91 ребёнок, следует из доклада омбудсмена. Ранены были почти 8 тыс. человек из числа гражданских, среди них 323 ребёнка. В том числе 27 детей после атак ВСУ получили инвалидность.

Количество пострадавших и погибших «в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР» представлено по состоянию на 24 февраля 2022 года, отметила Дарья Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашённая на заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова не смогла выступить из-за протеста со стороны представителя США. Западные страны поддержали нежелание американцев заслушать доклад омбудсмена из Донбасса.