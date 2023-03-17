Украина, 18 марта, 2023, 01:11 — ИА Регнум. В Новомосковске Днепропетровской области Украины в ночь на 18 марта слышны серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ и «Военкоры Русской весны».

(сс) Will Russell Взрыв

В городе объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть информация о пожарах.

Также пишут, что в небе виды дроны-камикадзе, которые летят к целям.

Как сообщало ИА REGNUM, российский спецназ, применив противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), уничтожил украинский танк и две БМП в районе села Первомайского в ДНР.