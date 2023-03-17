Вашингтон, 18 марта, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Из-за стремления Вашингтона удержаться на позиции мирового гегемона планета рискует быть в бесконечных конфликтах. Об этом в соцсетях написал американский профессор-экономист Ричард Вольф.

Иван Шилов ИА REGNUM Планета

Эксперт привёл данные, свидетельствующие об экономическом кризисе в США. Так, с 1991 по 2021 годы доля США в общемировом объёме производства упала с 21 до 15,7%, тогда как доля КНР, наоборот, увеличилась с 4,3 до 18,6%.

«Меняется баланс сил на планете, при этом усиливается стремление США развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников», — заключил Ричард Вольф.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Вольф говорил, что Киев уже потерпел поражение из-за разваливающейся экономики Украины и потери значительной части территории страны. До начала спецоперации объем ВВП составлял около $200 млрд, сегодня он снизился на 30%.