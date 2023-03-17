Днепропетровск, Украина, 18 марта, 2023, 00:10 — ИА Регнум. На Украине продолжают звучать сирены, 17 марта стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Также сообщается об атаках в Киевской области, об этом написал военный корреспондент и эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Местные паблики уточняют, что в Днепропетровске удар пришёлся по нефтебазе, опубликованы видео пожара. В Новомосковске также на месте взрыва сильное пламя, предполагается, что попали по складу боеприпасов. По информации телеграм-канала «Военкоры Русской весны», пожары начались после атак беспилотников-камикадзе «Шахид».

«Вероятно, «Герань» полетела на ночное дежурство. Две цели пролетают западней Киева в сторону Житомира. Три цели пролетают Днепр и область», — написал Рожин.

Он также отметил, что системы противовоздушной обороны начали работать в Киеве.

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ Константиновке в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта взрывы прогремели в Сумской области на северо-востоке Украины, 15 марта — в Харькове.